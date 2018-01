Sauze di Cesana: le foto del salvataggio di 2 snowboarders

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER -

di AntonioChiera

Sause di Cesana provincia di Torino soccorso a sciatori in difficoltà da parte dei vigili del fuoco. Questa mattina un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco del Piemonte è intervenuto per la ricerca e soccorso di due snowboarders in zona Grande Malafosse a Sause di Cesana. Individuati in fondo ad un canalone gli sciatori sono stati recuperati con il verricello trasportati alla piazzola di Salice e consegnati alle cure del personale sanitario del 118. Intervenute anche le squadre terrestri dei distaccamenti di Susa e Ulzio