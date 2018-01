San Fior: scontro tra due auto. Morto 18enne ferito coetaneo

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER -

di AntonioChiera

Gravissimo incidente stradale questa notta verso le ore 4 circa San Fior in provincia di Treviso, scontro tra due auto in via Europa: deceduto un 18enne del posto, ferito un coetaneo e un 28 enne. Nelle foto i soccorsi dei vigili del fuoco, del 118 Veneto e Carabinieri