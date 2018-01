Sacra di San Michele: fiamme sul tetto dell'abbazia

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER -

di AntonioChiera

Gravissimo incendio verso le ore 21:30 circa di questa sera è divampato alla “Sacra San Michele” è precisamente sul tetto. Al Momento sono sconosciute le cause. Sul punto in cui è scoppiato il rogo c'erano dei lavori in corso di restauro. Sul posto i carabinieri di Avigliana LA SACRA DI SAN MICHELE - La Sacra di San Michele (Arcangelo), come è comunemente chiamata l'Abbazia di San Michele della Chiusa, è un complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, all'imbocco della val di Susa, nella Città metropolitana di Torino, in Piemonte. Situato nel territorio del comune di Sant'Ambrogio di Torino, poco sopra la borgata San Pietro, appartiene alla diocesi di Susa. È il monumento simbolo del Piemonte, e una delle più eminenti architetture religiose di questo territorio alpino, transito per i pellegrini tra Italia e Francia. Ristrutturato, è stato affidato alla cura dei padri rosminiani. Nel 2016 il museo del complesso monumentale abbaziale è stato visitato da oltre 100.000 persone.