di Mapress

Il successo della prima selezione “Una Ragazza per il cinema” Novità per la 30esima edizione del noto concorso di bellezza Un primo successo per le nuove selezioni del concorso nazionale di bellezza “Una ragazza per il cinema”. Venerdì 26 gennaio, il Teatro Olympia di Roma era gremito tra genitori e curiosi accorsi per ammirare tante bellezze sfilare. La prima selezione regionale del Lazio del concorso più ambito tra le giovanissime giunto, quest’anno, alla trentesima edizione. Hanno partecipato diverse ragazze e 18 si sono aggiudicate su tutte le prime fasce del 2018: Mila Coccia, Giulia Colacchi, Vanessa Angelici, Viola Minotta, Cristina Alexandra, Giulia Limotta, Federica Salzano, Carolina Zero, Jessica Limardi, Aurora D’Ambrosio, Chiara Verrelli, Aurora Filitti, Marika Parenti, Alessia Ruotolo, Aurora Caporali, Melissa Santucci, Michela D’Antonio e Beatrice Verdi. Le prime 4 fasce per l’accesso alla finale regionale di agosto, sono state per Vanessa Angelici (la ragazza più votata della serata), Mila Coccia, Alessia Ruotolo ed Aurora Filitti, mentre le altre fasce in palio sono state così assegnate: Ragazza Eur Web Tv 5 a Federica Salzano (che accede direttamente alla finale nazionale del concorso Miss e Mister Eur Web Tv), Ragazza Non Solo Video a Carolina Zero Ragazza MTM Events ad Aurora D’Ambrogio (che sarà la ragazza immagine della pagina Facebook dell’Agenzia Mtm Events) Ragazza Eleganza a Michela D’Antonio Ragazza Sorriso a Marika Parenti Ragazza Portamento a Chiara Verrelli Inoltre, il fotografo ufficiale del concorso per il Lazio Mario Buonanno, ha omaggiato di un suo servizio fotografico le ragazze Vanessa Angelici, Giulia Limotta e Beatrice Verdi. Folta e qualificata la giuria, composta dall’attore e doppiatore Giovanni Brusatori, dal regista Gabriel Cash, dall’attore Flavio Capotosto, dal presenzialista e disturbatore Tv Niki Giusino, dalle giornaliste, scrittrici e blogger Natascia e Romina Malizia, dal regista ufficiale del concorso per il Lazio Michele Conidi, dal pilota ed organizzatore di eventi Stefano Grossi, dal duo comico Gli AnimAttori composto da Edoardo Schiaffi e Michele Penisola, dalla cantante Ilenia Pacitti, dalla cantautrice Mic, dal regista, produttore e responsabile palco della finale nazionale del concorso Alfonso Stagno, dalla regista Giovanna D’Urso che ha vestito anche il ruolo di Presidente di giuria e, per concludere, madrina della serata è stata la bellissima Ragazza per il Cinema 2015 e giovane attrice Elisa Pepè Sciarria. A condurre allegramente la serata dedicata alla bellezza femminile, l’opinionista di Forum, Emanuele Puddu. Ospite d’onore della serata l’attore Claudio Del Falco che ha brevemente introdotto la serata parlando delle sue ultime novità cinematografiche che l’hanno visto protagonista di avvincenti storie d’azione. Ha aperto ufficialmente il concorso la proiezione (alcuni minuti) dell’ultimo film di Del Falco con la partecipazione di altri grandi artisti del panorama cinematografico italiano. Durante la serata sono state presentate le novità dell’anno in corso riguardanti “Una ragazza per il cinema”, in primis la nuova collaborazione con vari registi, programmi televisivi e concorsi di talento. Il concorso nel Lazio e Molise è gestito dalla MTM EVENTS di Massimo Meschino e Thierry Mandarello, con un’equipe formata dalla collaboratrice Simonetta Ciriaci, dal regista ufficiale del concorso per il Lazio Michele Conidi e dal fotografo ufficiale del concorso per il Lazio Mario Buonanno. Chi desidera partecipare alle prossime selezioni del concorso, può rivolgersi direttamente al responsabile Massimo Meschino MTM EVENTS Mobile 39 3288954226 FB page: https://www.facebook.com/massimo.meschino