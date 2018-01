FN Camera e Senato c'è anche la lista Italia agli italiani

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER -

di aldo78

Si chiama Italia agli italiani, ed è la lista che raggruppa Forza Nuova e Fiamma Tricolore, tramite mail ufficiale la Corte d'Appello di Bari ha ufficializzato che in Capitanata e Bat per la Camera ed a Foggia e Bari per il Senato, la lista ci sarà. Le battaglie svolte sul territorio in questi anni sono notevoli, dalle raccolte alimentari per gli Italiani in difficoltà, dalladifesa dei ceti più deboli come gli italiani a rischio sfratto, e dalla difesa anche fisica di donne ed anziani in zona stazione attraverso le passeggiate per la sicurezza, nonchè la rivolta di Borgo Mezzanone al seguito di un episodio di tentata stupro verso una signora. I candidati sono un mix di gioventù ed esperienza. Alla Camera all'uninominale di Foggia, un grande ritorno, l'avvocato Margherita Matrella,, già consigliere comunale per due legislatore a Foggia nel Msi, una delle principesse del foro foggiano con oltre quaranta anni di esperienza professionale; A San Severo nell'unnominale Armando Dell'Oglio imprenditore edile sanseverese; Sempre nell'uninominale di Cerignola e Manfredonia Guseppe Prencipe già segretario cittadino di Forza Nuova, il quale ha portato la voce forzanovista in una città tradizionalmente di sinistra. Nel plurinominale camera troviamo Mattia Calorio, artefice del famoso sciopero a San Ferdinando di Puglia insieme ai braccianti agricoli foggiani, che qualcuno ha denominato il Di Vittorio nero, appunto per la sua sensibilità verso i braccianti agricoli; L'avvocato Magherita Matrella è candidata anche nel plurinominale; al terzo posto del plurinominale camera troviamo Domenico Carlucci coordinatore regionale di Forza Nuova in Puglia e militante storico della comunità foggiana, già componente del comitato vola Gino Lisa. Vittoria Emanuela Massaro giovane e combattiva precaria lucerina doc chiude la lista . Altrettanto agguerrita la lista al Senato dove tra l'altro su Foggia città troviamo Luigi Palladino vigile urbano, originario di Lesina ma conosciutissimo anche a Foggia, dove non si risparmia nel pattugliare la zona del quartiere ferrovia, persona di garbo e polso. Nel Plurinominale troviamo l'insegnante Oriana Moscatelli, nota per il suo impegno come insegnante di sostegno e per la sensibilità verso i bambini, molto esperta nelk mondo della scuola. Angelo Maglione già vicesegretario nazionale del Nuovo Ordine Nazionale, e da sempre il più suffragato della lista. Antonella Striani e Luigi Palladino chiudono il collegio plurinominale del Senato. Quindi una lista qualificata che promette una campagna elettorale tutta all'attacco. Ufficio stampa Puglia e Basilicata