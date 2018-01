Concerto 15° Concorso città di Padova per solisti,orchestra

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER -

di PadovaCultura

Padova, Auditorium Conservatorio Pollini 27 gennaio 2018, ore 16.00 Grande appuntamento della XXV Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS, con la Finale del 15° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Premio Città di Padova per Solisti e Orchestra. L’evento è organizzato dal M° Elia Modenese e dalla prof.ssa Elisabetta Gesuato, presidente e direttore artistico dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova. Protagonisti dell'evento saranno tre eccezionali interpreti, accompagnati dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal M° Scarpis Maffeo;i tre finalisti sono stati selezionati lo scorso giugno tra più di 200 concorrenti provenienti da 30 paesi del mondo. Finalisti e Programma IRINA VATERL - pianoforte (Austria) W.A. Mozart: concerto per pianoforte e orchestra K. 466 PHILIP ZUCKERMANN - violino (Svezia) M. Bruch: concerto n. 1 op. 26 per violino e orchestra SARAH GIANNETTI - pianoforte (Italia) S. Rachmaninoff: concerto n. 3 op. 30 per pianoforte e orchestra Irina Vaterl, classe 1991, compie gli studi musicali presso l’Università delle Arti di Graz. Si perfeziona successivamente all’Accademia di Zagabria e all’Accademia del Principato del Lichtenstein. In qualità di solista e di camerista è vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali in Austria, Italia, Repubblica Ceca, Svezia, Serbia, Croazia, Norvegia, Spagna, Francia e Malta tra cui spiccano il primo premio assoluto al Concorso Pianistico Internazionale “Gran Klavier” - Ciudad de Alcalà (Madrid). Dal 2000 svolge un’intensa attività concertistica come solista e camerista e viene invitata in prestigiosi festival internazionali. Philip Zuchermann, ha iniziato lo studio del violino in tenera età nella sua città natale di Örebro, in Svezia. Attualmente si sta perfezionando presso la famosa “Juilliard School” di New York City. Ha tenuto concerti in sale prestigiose quali Peter Jay Sharp Theatre del Lincoln Center e la “Neue Galerie” (New York), il “South Bank Centre” di Londra, la Philharmonic Hall Baden-Baden, il Municipio di Stoccolma con orchestre quali Camerata Nova, Capella Sine Nomine, Filarmonica di Baden-Baden in importanti festivals (Usedom Music Festival, Aurora Music Festival, Casalmaggiore Music Festival, Kneisel Hall Music Festival, Perlman Music Program, Gotland Chamber Music Festival, Lincoln Center's Focus Festival). Philip suona un violino Jean Baptiste Vuillaume grazie ad un generoso prestito della collezione privata del Dr. Peter Hauber di Berlino. Sarah Giannetti ha iniziato a suonare il pianoforte all' età di quattro anni, evidenziando da subito doti particolari per la tastiera. Si è laureata presso il Conservatorio di Parma con votazione 110, Lode e Menzione d'Onore con il M° Roberto Cappello. Si è perfezionata con i Maestri Leonid Margarius, Jeffrey Swann, Roberto Cominati, Riccardo Risaliti, Daniel Rivera, Jin Ju, Fabio Bidini e Alberto Nosè. Dall'età di sette anni inizia a partecipare a competizioni nazionali ed internazionali, aggiudicandosi numerosissimi riconoscimenti e primi premi (Concorso Pianistico “J.S. Bach” di Sestri Levante, “Riviera della Versilia”, “Giulio Rospigliosi”, Premio “Crescendo” di Firenze “Città di Sarzana”, Concorso “Nuovi Orizzonti”, Città di Albenga”. Si è esibita come solista nelle principali città italiane. Dopo l’esecuzione dei concerti, proclamazione dei vincitori e cerimonia di premiazione. L’ingresso è di euro 10 interi, euro 5 ridotti. I biglietti sono in vendita da Gabbia Dischi o il giorno della Finale dalle ore 15. Info AGIMUS: 340 4254870 Dopo l’esecuzione dei concerti, proclamazione dei vincitori e cerimonia di premiazione. Informazioni Biglietti: € 10 interi; € 5 ridotti. I biglietti sono in vendita da Gabbia Dischi o il giorno della Finale dalle ore 15 Associazione Musicale Agimus Padova cell. 340 4254870 agimus.padova@agimus.it