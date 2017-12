Strage di gatti in via D. Alighieri, utilizzato insetticida

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER - WhatsApp

Un insetticida per uso agricolo, il metomil, è il veleno utilizzato per effettuare una strage di gatti in via Dante Alighieri, a poca distanza dalla scuola elementare di piazzale delle Arti.A lanciare l'allarme alcuni cittadini del quartiere che hanno anche provveduto a far analizzare la carcassa di uno dei gatti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Aleandri.Dagli esami, avvenuto sul materiale gastrico, sul fegato e sul rene del gatto, è emerso appu nto che il fegato dell'animale presentava la presenza del pesticida.I cittadini hanno provveduto a denunciare l'accaduto al Sindaco di Subiaco Francesco Pelliccia.