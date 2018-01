Sandra Milo, star dello spettacolo "Mamma ieri mi sposo"

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER - WhatsApp

Sì, capita. Potrebbe essere mio figlio, sul serio anche se io ho figli più giovani. E c'è un bel rapporto tra noi. Io sono una mamma più buona e tranquilla di questa qui che interpreto.



E' uno spettacolo impegnativo?



Sì, molto, con tante prove, e con molte situazioni in scena. Ma mi trovo benissimo con tutti, anche con Marina Suma, Fanny Cadeo, Ettore Massa. Siamo un bel gruppo. Ma a me piace anche lavorare, stare in giro, sennò mi annoio. E cerco di trovare il tempo per i miei figli e il mio nipotino.





Sei felice di essere tornata a teatro?



Sì, e parto da Napoli dove avevo già lavorato con Tato Russo e Giacomo Rizzo, che sono due grandi. Adoro Napoli, il nostro produttore Francesco Scarano è magnifico. Il clima è bello e l'atmosfera è sempre allegra, in fondo i napoletani hanno tutto già dentro. Mi piacerebbe poi fare anche un musical. Sarebbe stupendo.



Altri progetti?





Sarò al cinema nel nuovo film di Muccino, <> dove recita mezzo cinema italiano e sono ancora una mamma qui. E poi giro il prossimo film con Diego Abatantuono, in Puglia, che uscirà nella prossima stagione.

