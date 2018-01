Non rispettava il foglio di via, denunciato

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER - WhatsApp

Ieri mattina, a Trevi nel Lazio, i militari della locale Stazione hanno denunciato un 43enne di Roma, residente a Fiuggi, già censito per violazione della legge in materia di stupefacenti, per inosservanza al divieto del foglio di via obbligatorio. L'uomo è stato rintracciato dai militari, impegnati in un servizio di controllo finalizzato a prevenire e reprimere reati in genere, mentre, nonostante la misura di prevenzione impostagli, con divieto di ritorno in quel comune per anni tre, si intratteneva in quella località.