Dimissioni Gaetani, FdI: maggioranza scricchiola,

"La maggioranza scricchiola.Con le dimissioni dell'Assessore Luigi Gaetani cade l'ultimo velo di ipocrisia sulla reale natura dell'amministrazione comunale. Il governo della città è ormai affidato in maniera totalitaria al PD determinando uno scollamento insanabile con il sentire politico, storico e culturale dei sublacensi. L' aver vissuto su fronti contrapposti non impedisce alla comunità politica di Fratelli d'Italia di esprimere vicinanza al gruppo Obiettivo Sviluppo per il clima di veleni alimentato dall'interno nei confronti dei suoi amministratori ed esponenti. Alla luce di questi avvenimenti siamo sicuri che venerdì in consiglio comunale il Sindaco non potrà che dare pubblica lettura, come chiesto dal consigliere Ormetti e dagli altri membri delle opposizioni, dei documenti che renderanno tutto ciò manifesto alla pubblica opinione". Lo rende noto il circolo sublacense di Fratelli d'Italia commentando le dimissioni del dott. Gaetani dalla Giunta e dal Consiglio comunali.