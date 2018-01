Darwin Day 2018. Una giornata per la scienza

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER - WhatsApp

Il 19 e il 20 febbraio a Padova doppio appuntamento per gli appassionati di scienza.Il 19 Febbraio alle ore 20.45, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni, il professor Giuseppe Macino, direttore di Epigen (progetto bandiera Epigenomica del MIUR), terrà una conferenza divulgativa sulle nuove frontiere dell’epigenetica (ingresso libero fino ad esaurimento posti).Il 20 febbraio l’appuntamento è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di II grado preventivamente iscritte dalle ore 8.30 alle 13.30 presso l’Auditorium del centro Culturale Altinate.ATTENZIONE - Le iscrizioni sono chiuse per raggiungimento dei posti disponibili.ProgrammaDurante la mattinata il professor Macino spiegherà ai ragazzi come geni e ambiente interagiscano, il professor Rodolfo Costa li guiderà alla scoperta degli orologi molecolari che sono dentro di noi, il professor Stefano Piccolo mostrerà cosa succede quando qualcosa va storto nel differenziamento cellulare e infine la Professoressa Serena Varotto svelerà qualche segreto delle piante e di come si difendano dai cambiamenti ambientali senza muovere un passo.L’iniziativa è promossa dal circolo UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) di Padova e dal progetto Epigen, con il patrocinio del Comune e dell’Università degli Studi di Padova, ed è organizzata nell’ambito del Darwin Day 2018, la giornata internazionale che ricorda la nascita di Charles Darwin con conferenze, incontri, dibattiti ed eventi che celebrano i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale.Informazioniwww.uaar.it/padova/darwindaypadova@uaar.itwww.padovacultura.it