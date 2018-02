Caso Anffas, M5S: Distretto Socio Sanitario 4 allo sbando

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER - WhatsApp

Il Meetup Sublacense e Valle dell'Aniene Amici di Beppe Grillosulla vicenda della gestione del Distretto sociosanitario Roma 5.4 si dice "altamente scandalizzato sull'operato di gestione e della politica attuata dal Presidente Zingaretti della Regione Lazio in base ai finanziamenti dedicati alla attività socio sanitaria che a quanto sembra siano molto ridotti. Si apprende che sulla questione specifica ci sia in atto uno scontro furibondo tra comuni del territorio, di cui si sono rifiutati di approvare i progetti da mettere in essere tra cui anche quelli che fanno riferimento all'Anffas e non solo anche quella di non rinnovare la fiducia alla persona dipendente della Asl/Rm5 con incarico ai servizi sociali e cioè' colei che è la capo della progettazione tecnica" affermano i grillini che proseguono nel loro comunicato additando le responsabilità principali al Comune di Olevano Romano capofila del Distretto in quanto "in una riunione presso la X° Comunità' Montana si e' assistito ad un vero sbando politico fatto di interessi scellerati. Dietro al Comune di Olevano Romano si sono accodati diversi Comuni e a quanto sembra anche il Comune di Subiaco. Si assiste ad un fratricidio di scontri di potere per la gestione dei progetti e affidamento dei lavori con cooperative che gestiscono i servizi e a quanto pare ad oggi sono gestiti da coop che provengono dal Frusinate e che stanno togliendo lavoro nel Sublacense".I pentastellati temono anche che esista "una matrice politichese che guarda strano fa scoppiare il caso come altri, sempre in prossimità' delle elezioni, per poi strapparne due scellerati voti . Si gioca sulla pelle delle persone malate e di chi non se la passa bene a livello economico".Mancini nel suo comunicato si chiede inoltre se sia in atto "uno scontro politico per la gestione dei progetti o si assiste in maniera furbesca a un falso scontro, per scatenare la indignazione dell'Anffas o altri interessati, per poi alla fine distribuire le molliche e farsi dire “ avete visto come siamo stati bravi” ? Vi abbiamo fatto rifinanziare il tutto e dobbiamo dire grazie a Zingaretti, al Sindaco di Olevano Romano, Subiaco, Arsoli, Arcinazzo Romano, Bellegra, Affile , VOTATECI".I grillini hanno inoltre dichiarato che si rivolgeranno alla Procura affinché venga verificato se siano stati prodotti degli illeciti in questa vicenda.