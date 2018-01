Calcio Serie B Femminile Domani Apulia Trani - Latina

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER - WhatsApp

DI VITTORIO BERTOLACCINI detto COBRA DUEFEMMINILE LATINA CALCIO, TRASFERTA NEL GIORNO DELLA BEFANA DESTINAZIONE TRANI PUGLIALatina Calco Femminile che disputa il campionato di Serie B scenderà in campo domenica 7 Gennaio allo Stadio Comunale di Trani per l'importantissimo match contro l'Apulia Trani. Il mercato ha regalato due nuove giocatrici la croata Dunja Stokan e l'inglese Sophie Williams provenienti dal Catania. Nel giorno della festività della befana partenza in tarda mattinata da Latina. Nella foto apparsa sul profilo facebook del Femminile Latina Calcio la partenza della squadra e dello staff tecnico. Latina terzo in classifica è atteso da questa importante gara. Il Presidente Paolo Arcivieri in viaggio con le ragazze si dimostra fiducioso e sarà ovviamente vicino alla squadra in questa delicatissima trasferta di due giorni. Trani, la Puglia, una città e una regione solare e meravigliosa potrà sorridere alle ragazze del Latina.Domenica 7 gennaio, ore 14.30Stadio Comunale di TraniApulia Trani – Latina.INGRESSO GRATUITO