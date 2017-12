Allarme maltempo in Liguria da questa sera a Giovedì 28 dic

Condividi su FACEBOOK - Condividi su TWITTER - WhatsApp

Allerta arancione dalle 18 di oggi, 26 dicembre alle 19:00 di domani 27 Dicembre salvo proroghe o revocheDALLE 18 ALLERTA METEO ARANCIONE SULLA LIGURIA -E’ scattata alle 18 l’allerta meteo arancione per piogge diffuse e temporali che interessa la zona C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla) e la gialla che riguarda invece le zone B (Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno) ed E (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia). L’allerta arancione è, al momento, prevista terminare domani, mercoledì 27 dicembre alle 20 mentre la gialla si concluderà sempre domani alle 15. Ricordiamo che, sempre domani, le zone D e ancora la zona E saranno anche in allerta gialla per neve da mezzanotte alle 16.LA SITUAZIONE AL MOMENTO -Al momento precipitazioni sono segnalate nella zona del Monte di Portofino (Santa Margherita Ligure nell’ultima ora 13,4 millimetri, Rapallo 13) e nell’immediato entroterra (rovesci di 8.6 millimetri in 15 minuti a Panesi mentre nello spezzino, Framura ha toccato 7.6 sempre in un quarto d’ora) oltreché nel savonese più occidentale. Nelle ultime 24 ore si segnalano cumulate di 50.2 millimetri a Cichero (comune di San Colombano Certenoli, Genova), 45.4 a Viganego (Genova) e 43 a Cabanne di Rezzoaglio (Genova). Da segnalare le cumulate, dalla mezzanotte, in alcune stazioni in provincia di Genova: 50.8 a Pian dei Ratti, 46.2 a Rapallo, 43.4 a Croce Orero. Le precipitazioni stanno provocando anche un qualche ribasso delle temperature, attestate, comunque ancora a grandi linee sui valori delle ultime ore.I VENTI -I venti si mantengono ancora deboli, localmente moderati settentrionali a Ponente, meridionali sul Centro Levante. Il mare, secondo i dati della boa di Capo Mele, è in aumento ed ora è mosso (temperatura dell’acqua 14.1 gradi).LE PREVISIONI -Queste le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni del Centro Meteo Arpal:OGGI, MARTEDI’ 26 DICEMBRE: Piogge diffuse a carattere di rovescio o temporale in intensificazione in serata con cumulate elevate ed intensità forti sul Centro-LevanteVenti: moderati da Nord-Ovest su Centro-Ponente, tra moderati e forti da Sud-Ovest altrove con raffiche fino a 60-70 km/h su estremo LevanteMare: mosso su Centro e Ponente, molto mosso su CUmidità: su valori altiSegnalazioni di protezione civile: piogge di intensità forte e cumulate elevate a Levante, intensità moderate e cumulate significative sul Centro, bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione, vento forte dai quadranti meridionali sulle zone costiereTemperature in diminuzioneDOMANI, MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE: Precipitazioni diffuse su tutta la regione a carattere di rovescio o temporale, di intensità fino a forte e con cumulate fino a elevate in particolare sul Centro-Levante. Si attendono nevicate sui rilievi alpini (quota neve oltre 1000 metri) e sui versanti padani del Centro-Ponente con quota neve fino al suolo dove le intensità saranno in prevalenza deboli. Possibili spolverate in sconfinamento nelle zone interne tra Genova e Savona. Graduale esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggioVenti: forti dai quadranti meridionali, raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h sulle coste di Ponente e di Levante, rotazione da Nord-Ovest dal pomeriggio su Centro-PonenteMare: in aumento fino a mareggiata di Libeccio in serata su tutte le costeUmidità: su valori altiSegnalazioni di protezione civile: piogge di intensità forte e cumulate elevate con alta probabilità di temporali forti o organizzati sul Centro-Levante, vento forte dai quadranti meridionali sulle zone costiere, mareggiata di LibeccioTemperature minime stazionarie, massime in diminuzioneDOPODOMANI, GIOVEDI’ 28 DICEMBRE: Una sostenuta ventilazione settentrionale determina una giornata generalmente soleggiata, con qualche passaggio di nube alta e un sensibile calo delle temperature nelle zone interne. Qualche nube in più nello spezzino con qualche piovasco associato. Locali gelate nelle vallate interne del CentroVenti: da Nord-Ovest di forte intensità su tutta la regione con raffiche fino a 70-80 km/h sui crinaliMare: mareggiata di Libeccio su Centro-Levante in graduale calo, tra molto mosso e localmente agitato altroveUmidità: su valori medio-bassiSegnalazioni di protezione civile: vento da Nord, mareggiata di Libeccio a LevanteTemperature in diminuzioneLa Protezione Civile Regionale ha aggiornato l’allerta meteo per la Liguria già diffusa per oggi. In particolare, ha diffuso l’allerta per piogge diffuse temporali e neve, diramata da Arpal sulla base gli ultimi aggiornamenti previsionali. Nelle dettaglio, sulla nostra zona del Levante ligure, da Portofino al confine con la Toscana, è stata emessa l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali dalle 18 di oggi, martedì 26 dicembre fino alle 20 di domani, mercoledì 27 dicembre.Per quanto riguarda le altre zone della Liguria:Sulla zona di Genova e relativo entroterra, allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle 18 di oggi, alle 15 di domani, mercoledì 27 dicembreNell’entroterra savonese, allerta gialla per neve dalla mezzanotte di questa sera fino alle 16 di domaniNella zona della Val d’Aveto, allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle 18 di oggi fino alle 15 di domaniNulla da segnalare per la zona dell’imperieseAttenzione, perchè in ragione del protrarsi dei fenomeni, Arpal consiglia di seguire glli aggiornamenti previsionali anche per la giornata di domani. Fonte Arpal Piemonte